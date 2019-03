Eugen Teodorovici: 'Beslissing over aangepaste Europese zwarte lijst belastingparadijzen wordt uitgesteld'

De Roemeense minister Eugen Teodorovici, die de Ecofin-vergadering met de Europese ministers van Financiën in Brussel voorzit, gaat ervan uit dat de beslissing over de zwarte lijst pas in mei genomen wordt. Italië zou met een veto dreigen als de Verenigde Arabische Emiraten op de lijst zouden terechtkomen.

De eerste Europese lijst van landen die weinig of geen inspanningen doen om belastingontduiking en -ontwijking tegen te gaan, werd in december 2017 gepubliceerd. Er stonden toen 17 landen en rechtsgebieden op die zogenaamde zwarte lijst. Er werd ook een 'grijze' lijst vrijgegeven van 47 landen die verdere opvolging verdienen. Op 4 december 2018 werden de lijsten voor het laatst geactualiseerd.

De zwarte lijst omvat momenteel vijf landen, de grijze lijst 63. Een nieuwe aanpassing van het overzicht van belastingparadijzen dringt zich op, maar die beslissing heeft heel wat voeten in de aarde. Terwijl het de Europese Commissie is die het voorbereidende werk doet, zijn het de EU-lidstaten die de finale knopen moeten doorhakken.

Verenigde Arabische Emiraten

De verschillende betrokken landen en jurisdicties kregen eerst al tot eind februari de tijd om te bewijzen dat ze inspanningen doen in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Nu blijft er discussie bestaan over de Verenigde Arabische Emiraten. Het land, waar onder meer de emiraten Dubai en Abu Dhabi toe behoren, argumenteert dat zijn grondwet niet toelaat dat het snel ingrijpende juridische hervormingen doorvoert. De meeste EU-landen beschouwen dat als een drogreden.

In Zwitserland nemen hervormingen ook veel tijd in beslag, maar dat is omdat de Zwitsers zulke beslissingen in referenda aan de bevolking moeten voorleggen. Bovendien riep Zwitserland dat argument al sinds dag één in, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten nog maar sinds kort naar hun grondwet verwijzen.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt zijn het Tsjechië en vooral Italië die oren hebben naar de argumenten die Abu Dhabi opwerpt. Elke beslissing over de Europese zwarte lijst vereist unanimiteit van de EU-lidstaten, maar Italië zou zijn veto inroepen als de Verenigde Arabische Emiraten op de zwarte lijst zouden terechtkomen, weet de Financial Times dinsdag. Italiaanse bedrijven exporteren relatief veel naar de Golfstaat, maar zouden dat minder vlot kunnen doen als ze handel drijven met een land dat officieel geboekstaafd staat als een 'belastingparadijs'.

'Beslissing in mei'

Eugen Orlando Teodorovici, de Roemeense voorzitter van de Ecofin-raad, voorspelde voor de start van de vergadering dat de beslissing wordt verdaagd naar mei, maar volgens Europees commissaris Pierre Moscovici zal er wel degelijk een lijst worden aangenomen. Hij toont zich weliswaar niet bereid te onderhandelen. 'Wij hebben principes en regels. Wij doen niet aan diplomatie, maar het zijn de ministers die beslissen', klonk het.

De discussie in de ministerraad belooft hoe dan ook pittig te verlopen, want de andere Europese lidstaten vinden dat er geen uitzonderingen mogen worden toegestaan aan landen waarvan duidelijk is dat ze te weinig inspanningen leveren. Dat zou andere landen, die net dankzij interne hervormingen van de zwarte of de grijze lijst verdwenen zijn, benadelen. 'Als we de deur op een kier zetten, dreigt ze helemaal open te waaien', vat een diplomaat het samen.

Twee zwarte lijsten

De zwarte lijst met belastingparadijzen mag overigens niet verward worden met de zwarte lijst met risicolanden voor terrorismefinanciering en witwaspraktijken staan, die vorige week afgewezen werd door de lidstaten. Op die lijst, die opmaakt werd door de Commissie, staan 23 landen die te weinig doen tegen de financiering van terrorisme of het witwassen van misdaadgeld, maar de lidstaten willen die naar verluidt niet aanvaarden omdat Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten erop staan.

De EU-landen hebben de Commissie de opdracht gegeven haar huiswerk opnieuw te maken. Ook al zijn de twee zwarte lijsten niet onderling inwisselbaar, bewijzen beide discussies volgens critici hoe moeilijk de EU het heeft om haar handelspartners te berispen.