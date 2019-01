Effectentaks levert 214 miljoen euro op

Na hevige discussies over de potentiële opbrengst en eventuele achterpoortjes had de federale regering vorig jaar een taks van 0,15 procent ingevoerd op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro. De regering-Michel schreef daarvoor een opbrengst van 254 miljoen euro in, maar dat werd door criticasters als te optimistisch ingeschaald. Zo raamde de Europese Commissie de opbrengst op 175 miljoen euro.

Volgens Financiën staat de teller momenteel op 214 miljoen euro. Dat kan echter nog veranderen. Zo zal in januari nog een gedeelte binnenkomen bij de fiscus. Dat wordt dan nog verrekend in de begroting van 2018. Daarnaast is er tegen uiterlijk juli nog een aangiftemoment voorzien via de aangifte van de personenbelasting, maar dan is de begroting van vorig jaar al definitief afgesloten. Ook buitenlandse effectenrekeningen kunnen de uiteindelijke opbrengst nog beïnvloeden.

De totale opbrengst kan ook nog oplopen voor binnenlandse effectenrekeningen waar de bank geen taks heeft ingehouden. Omgekeerd kunnen de inkomsten ook nog dalen door binnenlandse effectenrekeningen waar de bank ten onrechte de taks heeft ingehouden.