Vanaf juli zijn de internationale dubbelbelastingverdragen voor grensarbeiders opnieuw van toepassing, waarschuwt hr-dienstverlener SD Worx donderdag. Tijdens de coronapandemie werden de thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd als gewerkte dagen in het buurland, maar die regeling loopt af op 30 juni voor Nederland en Duitsland, en later ook voor Frankrijk en Luxemburg.

Volgens de meest recente cijfers van het Riziv werken bijna 88.000 Belgen in het buitenland, een daling van bijna 4 procent ten opzichte van 2019, vóór de coronacrisis toesloeg. Omgekeerd trekken dagelijks zo'n 52.000 grensarbeiders uit onze buurlanden de grens over naar ons land. Ongeveer de helft van de Belgische grensarbeiders werkt in Luxemburg (53 procent), gevolgd door Nederland (30 procent) en daarna Frankrijk (10 procent).

Grensarbeiders betalen doorgaans belasting in het land waar ze werken, maar als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen zagen vele werknemers zich genoodzaakt om van thuis uit te werken. Daarom werden tijdens de coronacrisis thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd als gewerkte dagen in het buurland, om negatieve fiscale gevolgen te vermijden.

'Dit is een aandachtspunt voor werkgevers die werknemers gedeeltelijk van thuis willen laten werken. Er ontstaan situaties van gelijktijdige tewerkstelling met mogelijk de verplichting om een loonverwerking te doen in twee landen, met inhouding van belasting in meerdere landen en extra formaliteiten. Ook het socialezekerheidsregime en het arbeidsrecht dat van toepassing is, kunnen vanaf 30 juni wijzigen', waarschuwt SD Worx.

