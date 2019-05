Dit moeten spaarders weten over de belastingplannen van de politieke partijen

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

In de aanloop naar de verkiezingen lossen de politieke partijen hun ideeën over hoe ze de belastingen in ons land georganiseerd willen zien. We lichten er de spaarfiscaliteit uit.

SPAARGELD De vrijstelling voor de eerste 980 euro aan intresten bindt spaarders aan een spaarrekening. © GET