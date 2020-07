De FOD Financiën heeft al meer belastingaangiftes van burgers binnengekregen via Tax-on-web dan verwacht.

Maandagochtend, vier dagen voor de deadline, stond de teller op meer dan 1,33 miljoen, ofwel 9,4 procent meer dan waar de fiscus op had gerekend. 'Nog meer burgers hebben dus de weg naar MyMinfin (Tax-on-web) gevonden', zegt de FOD Financiën.In absolute aantallen lag het aantal digitale aangiftes door burgers maandagochtend wel 7,6 procent lager dan op hetzelfde moment vorig jaar (1,44 miljoen). Maar dat komt omdat er dit jaar 730.000 bijkomende belastingplichtigen zijn voor wie de belastingbrief al werd ingevuld (voorstel van vereenvoudigde aangifte, VVA). Daarbij gaat het om 376.000 mensen die vorig jaar nog Tax-on-web gebruikten en 113.000 mensen die tot vorig jaar nog een beroep deden op een mandataris voor het invullen van hun belastingen. De aangiftes door mandatarissen, waarvoor de deadline pas op 22 oktober verstrijkt, lopen overigens dit jaar vlotter dan in 2019. Maandagmorgen waren er met ruim 201.000 van dergelijke aangiftes al 16,7 procent meer ingediend dan op hetzelfde moment vorig jaar (minder dan 173.000). In totaal verwacht de fiscus dit jaar 1,84 miljoen aangiftes door mandatarissen.