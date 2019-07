Wie nog zijn belastingaangifte moet invullen via de elektronische weg krijgt daar nog enkele dagen langer de tijd voor. Er werden namelijk problemen bij het inloggen vastgesteld.

Net als vorig jaar steken technische problemen de kop op bij Tax-on-web. Dit jaar werden er moeilijkheden vastgesteld bij het inloggen op de website. Daardoor wordt de deadline van de belastingaangifte via Tax-on-web verlengd tot maandag 15 juli middernacht, meldt de federale overheidsdienst Financiën dinsdag.

'Er waren problemen met het inloggen op de website van Tax-on-web. Daarom hebben we beslist om het zekere voor het onzekere te nemen en de deadline uit te stellen', zegt Francis Adyns, woordvoerder van FOD Financiën. Aanvankelijk moest de belastingaangifte uiterlijk donderdag 11 juli worden ingediend.

Wie zijn of haar belastingaangifte nog op papier wil indienen, is te laat. De papieren aangifte moest uiterlijk 28 juni ingediend worden.

Enkele weken geleden benadrukte FOD Financiën nog dat de belastingaangifte steeds eenvoudiger kan dankzij de vooraf ingevulde gegevens, de hulp online en de automatische verwittiging voor fouten. De fiscus heeft vanaf dit jaar overigens geen papieren aangifte meer rondgestuurd als het jaar daarvoor de aangifte gebeurde via de elektronische weg op Tax-on-web.

Sinds de lancering van de elektronische belastingaangifte in 2003 neemt het gebruik ervan jaarlijks toe. In 2018 hebben 1,56 miljoen Belgen hun aangifte via de elektronisch weg ingediend.