De Vlaamse overheid spaart op termijn miljarden uit met de afschaffing van de woonbonus. Met de verlaging van de registratierechten met 1 procentpunt zou de Vlaamse overheid zichzelf enkele honderden miljoenen euro's aan inkomsten ontzeggen.

De drie Vlaamse regeringspartijen verdedigen de afschaffing van de woonbonus. Ze halen ter verdediging academische studies aan, die zegden dat een verlaging of een afschaffing van de registratierechten het doel beter zou dienen dan de fiscale voordelen van de woonbonus gespreid over de looptijd van een woonkrediet. Het doel is jonge - en minder jonge - mensen de mogelijkheid te bieden een woning te verwerven in plaats van te huren.

...