Als het internationale toerisme opnieuw op gang komt, valt een stormloop op kleinschalige en individuele verblijven te verwachten. Landgenoten die hopen een graantje mee te pikken door hun appartement of tweede verblijf op onlineplatformen te verhuren, kijken maar beter uit: vanaf dit jaar eist de overheid een deel van die inkomsten op.

Het verhuurplatform Airbnb telde in 2020 naar eigen zeggen 2,9 miljoen verhuurders. In Spanje en Italië loopt de jaarlijkse omzet op tot meer dan 6 miljard euro. Logisch dus dat de fiscus almaar nadrukkelijker een deel van die koek opeist.

Het verhuurplatform Airbnb telde in 2020 naar eigen zeggen 2,9 miljoen verhuurders. In Spanje en Italië loopt de jaarlijkse omzet op tot meer dan 6 miljard euro. Logisch dus dat de fiscus almaar nadrukkelijker een deel van die koek opeist. In ons land loopt het zo'n vaart nog niet. Airbnb geeft geen cijfers vrij, maar volgens de goed gedocumenteerde, onafhankelijke website Insideairbnb.com waren in Brussel eind vorig jaar 7420 panden op het platform geregistreerd. In Antwerpen en Gent ging het om respectievelijk 1797 en 1149 huizen en appartementen. Tot eind vorig jaar bleef het gros van de inkomsten uit de verhuur onder de radar van de fiscus, omdat Airbnb geen gegevens deelde met de fiscus. Dat verandert. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kondigde eind vorig jaar nieuwe verplichtingen voor 'digitale samenwerkingsplatformen' aan. Die vloeien voort uit Europese regelgeving, zodat alle verhuurders van panden via digitale platformen zoals Airbnb, Booking.com en Homeaway in heel Europa aan dezelfde regels zullen moeten voldoen."In essentie gaat het om een informatieverplichting, die geldt voor alle platformen die als tussenpersoon fungeren voor het verlenen van diensten, dus ook de niet-erkende platformen", legt woordvoerster Miet Deckers uit. "Die verplichting geldt in ons land voor alle Belgische platformen en voor de buitenlandse platformen die werken met Belgische dienstverleners. Die buitenlandse platformen zullen zich moeten melden bij de federale overheidsdienst Economie en een vertegenwoordiger aanwijzen." Het is ook de bedoeling dat de EU-lidstaten zo veel mogelijk informatie uitwisselen over de inkomsten die de platformen in de lidstaten genereren. Van de verhuurplatformen wordt verwacht dat ze hun verhuurders wijzen op hun fiscale en sociale verplichtingen. Zo zal de Belgische vertegenwoordiger van Airbnb aan de Belgische fiscus een overzicht moeten bezorgen van de bedragen die de verhuurders jaarlijks overhouden aan de verhuur van hun pand via het platform. Op de vraag hoeveel Airbnb-verhuurders in ons land geregistreerd zijn, kregen we van het kabinet-Van Peteghem geen antwoord. Hoe dan ook blijft de fiscus afhankelijk van de goede wil van de verhuurplatformen, om alle verhuurders én hun inkomsten door te geven. Airbnb maakte zich daar gemakkelijk vanaf. Volgens zijn algemene voorwaarden is elke verhuurder zelf verantwoordelijk voor het indienen, betalen en aangeven van alle belastingen. In een korte reactie via zijn Franse pr-bureau laat Airbnb nu weten dat het in sommige landen al gegevens over de verhuurders en hun inkomsten doorgeeft aan de belastingdiensten, onder meer in Frankrijk en Denemarken. "Vanaf 2022 zullen we ook de Belgische overheid zelf op de hoogte houden van hun inkomsten via ons platform", klinkt het. "Als een particulier zijn onroerend goed gemeubileerd verhuurt - los van een echte beroepswerkzaamheid - dan worden de inkomsten opgesplitst in roerende en onroerende inkomsten", verduidelijkt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. "Op voorwaarde dat de verhuurder geen extra dienstverlening aanbiedt, zoals een ontbijt. 40 procent van het ontvangen huurbedrag wordt dan als een roerend inkomen beschouwd. Daarvan mag de verhuurder nog eens 50 procent forfaitaire kosten aftrekken, waarna hij op het resterende bedrag 30 procent belastingen betaalt. De overige 60 procent van de ontvangen huur wordt belast als onroerende inkomsten, tegen een progressief tarief." Een voorbeeld: een verhuurder ontving voor een gemeubileerd pand 100 euro per nacht. Daarvan wordt 40 euro beschouwd als roerende inkomsten, en dus ook zo belast. Van die 40 euro kan de verhuurder 50 procent forfaitaire kosten aftrekken. Op het resterende roerende inkomen van 20 euro betaalt hij 30 procent belastingen. De resterende 60 euro (60%) wordt als een onroerend goed progressief belast. Los van die nieuwe fiscale spelregels doet een verhuurder er goed aan een extra verzekering af te sluiten. Airbnb biedt zijn verhuurders een garantie aan om materiële schade te dekken die de huurders aan een woning of een appartement zou kunnen aanbrengen. In theorie gaat die garantie tot een bedrag van 1 miljoen dollar. Maar in de algemene voorwaarden van het platform staat dat die verhuurdersgarantie geen verzekeringspolis is, en dat niet alle materiële schade die gasten veroorzaken onder de voorwaarden valt. Verhuurders die een betere dekking willen, krijgen dan ook de raad zelf een verzekering af te sluiten die alle mogelijke materiële schade dekt. Belangrijk is ook dat de verhuurdersgarantie evenmin bescherming biedt tegen lichamelijk letsel of materiële schade bij gasten of anderen. Wie zijn huis of appartement niet per se wil verhuren en graag reist, kan ook aan huizenruil doen. De marktleider in die sector is Homeexchange.com, dat enkele jaren geleden het bij ons veel bekendere Huizenruil overnam. HomeExchange heeft naar eigen zeggen wereldwijd ruim 400.000 woningen in de aanbieding. Voor 150 dollar per jaar kunnen mensen een onbeperkt aantal uitwisselingen opzetten. Daarvoor maken ze een profiel aan, waarin ze aangeven welke bestemmingen hun voorkeur genieten en waarin ze hun woning zo goed mogelijk promoten. Naast de klassieke huizenruil biedt de site ook een alternatief aan voor het geval dat de eigenaar van iemands favoriete vakantiewoning geen interesse heeft in de woning van de ander. Als compensatie kan hij of zij de eigenaar van die vakantiewoning gastpunten aanbieden. Daarmee kan die gratis verblijven in een andere woning uit de catalogus. Een alternatief voor HomeExchange is Holiday Swap. In de basisformule kunnen mensen daar voor 1 dollar per nacht een huizenruil doen. In de premiumversie kost een lidmaatschap van drie maanden net geen 20 dollar. In ruil krijgen de klanten onder meer een aantal gratis berichten aangeboden en kunnen ze de site eerst twee weken gratis uitproberen.