Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens ligt al een voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem klaar over de omgekeerde cliquet voor brandstofprijzen en de verlaging van de btw op gas naar 6 procent.

'Op de tafel van het kernkabinet ligt al een voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem voor de omgekeerde cliquet voor brandstofprijzen en de verlaging van de btw op gas naar 6 procent. Het is frustrerend dat de liberalen dit steeds hebben tegengehouden, maar het is goed dat ze ons nu willen steunen', reageert CD&V-voorzitter Joachim Coens bij Belga op het pleidooi van zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez om deze week nog de omgekeerde cliquet in te voeren.

Coens wijst erop dat CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem vorig jaar al een voorstel voor het invoeren van de omgekeerde cliquet voor brandstofprijzen - waarbij de accijnzen dalen bij een stijging van de prijzen - op tafel had gelegd, maar dat de liberalen daar toen niet voor waren. 'Het is onwaarschijnlijk dat ze dat nu als hun voorstel lanceren', aldus de CD&V-voorzitter, die ook opmerkt dat de liberalen ook niet wilden weten van een btw-verlaging van gas tot 6 procent. Maar Joachim Coens vindt het goed dat de liberalen nu beide voorstellen willen steunen. 'De stijging van de energieprijzen moet een topprioriteit zijn van de regering en de Europese Unie', besluit de CD&V-voorzitter.

