De rijkste Vlamingen verbruiken 70 procent meer stroom dan het armste deel. Algemene subsidies drukken bijgevolg vooral de factuur van de rijken. Dat werd al langer aangenomen - vandaar ook de kritiek van de Europese Commissie op de btw-verlaging - maar het blijkt nu ook uit een studie van de ­progressieve denktank Minerva, schrijft De Standaard.

Uit de analyse blijkt dat de inkomenskloof zich ook vertaalt in grote verschillen in het gemiddelde elektriciteitsverbruik. Inwoners van de rijkste buurten van Vlaanderen verbruiken gemiddeld 20 procent meer elektriciteit dan het Vlaamse gemiddelde. En de 5 procent Vlamingen die in de allerrijkste buurten ­wonen, verbruiken 30 procent meer. Omgekeerd verbruikten de 5 procent Vlamingen in de armste buurten in 2019 gemiddeld een kwart minder elektriciteit dan het Vlaamse gemiddelde. Anders gezegd, de allerrijkste Vlamingen verbruikten dat jaar gemiddeld 70 procent meer elektriciteit dan de allerarmste Vlamingen.

'Lineaire maatregelen om de elektriciteitsprijzen te verlagen lijken vanuit dat oogpunt weinig doelmatig. De 'winst' gaat veelal naar de grootste verbruikers, die ook de hoogste inkomens hebben, terwijl net de laagste inkomens het zwaarst getroffen worden door de stijgende prijzen', zegt Matthias Somers van denktank Minerva.

