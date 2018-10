Bijna 800.000 gezinnen met kinderen moeten langer wachten op terugbetaling fiscus

Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag. 'Alleen zo zijn we er zeker van dat de ­finale berekening het meest voordelig is', zegt woordvoerder Francis Adyns in de krant. 'We doen het liever meteen juist dan dat er snel-snel een berekening ­gebeurt die eventueel later nog tot discussie leidt.'

De FOD benadrukt dat tegen de wettelijk vastgelegde termijn van 30 juni volgend jaar alles ­afgehandeld zou moeten zijn. Alleenstaanden of gezinnen zonder kinderen hoeven geen uitstel te vrezen. Integendeel: in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werden er nu al 430.000 meer aanslagberekeningen uitgestuurd.