Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) heeft aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën de instructie gegeven bijkomend uitstel te geven voor betaling. Bedrijven, zelfstandigen en gezinnen krijgen twee maanden extra tijd.

'Heel wat Belgische bedrijven zijn hard getroffen door de strijd tegen het coronavirus. Het uitstellen van betalingstermijnen geeft hen een onmiddellijke buffer van 4,5 miljard euro om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. Ook gezinnen helpen we deze moeilijke periode te overbruggen en krijgen twee maanden uitstel van betaling van de personenbelasting', zegt minister De Croo.

Concreet worden de betalingstermijnen voor btw en bedrijfsvoorheffing met twee maanden verlengd. Uitstel van betaling betekent dat men later kan betalen en dat de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes int. Indien dit bijkomend uitstel niet afdoende is, kan men met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en geen toepassing van nalatigheidsinteresten.

Ook de betalingstermijnen van de aanslagbiljetten van de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners worden met twee maanden verlengd.

