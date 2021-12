Hoewel de inning al jaren verbetert, hebben de lidstaten van de Europese Unie in 2019 opnieuw naar schatting 134 miljard euro aan btw-inkomsten laten liggen, zo blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd. In België ging het om bijna 4,5 miljard euro.

Het is geen nieuws dat de belastingautoriteiten in Europa niet alle verschuldigde btw kunnen innen. Fraude, ontduiking, ontwijking, maar ook faillissementen, verkeerde berekeningen of administratieve fouten zorgen ervoor dat er steeds een kloof bestaat tussen het totale verschuldigde bedrag en de werkelijke inkomsten voor de staatskas.

Dankzij inspanningen op Europees en nationaal niveau is die kloof de voorbije vijf jaar almaar kleiner geworden: van 12,8 procent in 2015 tot 10,3 pct in 2019. In nominale cijfers verkleinde de kloof in 2019 met 6,6 miljard euro in vergelijking met het jaar voordien. Toch gaapte er nog steeds een gat van 134 miljard euro.

'Dat komt overeen met een verlies van meer dan 4.000 euro per seconde. Dit zijn onaanvaardbare verliezen voor de nationale begrotingen. Het betekent ook dat gewone mensen en bedrijven het gat moeten dichten via andere belastingen om essentiële openbare diensten te betalen', zegt Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni.

In België bedroeg het totaal verschuldigde bedrag ruim 36,146 miljard euro. Daarvan belandde 31,7 miljard euro effectief in de staatskas, wat neerkomt op een btw-kloof van 12,3 procent. De beste leerlingen van de klas: Kroatië (1,0 procent), Zweden (1,4 procent) en Cyprus (2,7 procent). Een ruime marge voor verbetering is er nog steeds in Roemenië (34,9 procent), Griekenland (25,8 procent) en Litouwen (23,5 procent).

