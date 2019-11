Vliegen wordt in vergelijking met andere manieren van transport onvoldoende belast, stellen België en Nederland samen met zeven andere EU-landen. Ze roepen de Europese Commissie op om een vliegbelasting uit te dokteren.

Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken, Nederland en Bulgarije stellen in een verklaring dat de CO2-uitstoot van vliegen niet voldoende wordt doorgerekend in de prijs van een ticket.

"In vergelijking met de meeste andere transportmethoden kost vliegen niet genoeg", stelt de tekst. "Luchtverkeer betaalt geen accijnzen, op internationale vluchten wordt geen btw betaald, er bestaat geen gecoördineerde belasting op tickets en de economische instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen worden versterkt."

Daardoor worden de negatieve effecten van de luchtvaart, zoals de uitstoot van broeikasgassen, niet voldoende weerspiegeld in de prijs van een ticket, concluderen de lidstaten.

Europese aanpak

De landen pleiten voor een aanpak op Europees niveau om te vermijden dat oneerlijke concurrentie ontstaat tussen de lidstaten. "We zijn van mening dat meer coördinatie nodig is om ervoor te zorgen dat de vervuiler een meer eerlijke prijs betaalt voor het gebruik van luchttransport. Om succesvol te zijn en een eerlijk speelveld te creëren, zijn we overtuigd dat EU-coördinatie op dit vlak de meeste effectieve aanpak is voor alle lidstaten."

De verklaring is in ontvangst genomen door Eurocommissaris Frans Timmermans. Voor België ondertekende minister van Financiën Alexander De Croo.

Nederland werkt alvast aan een eigen nationale vliegtaks als er voor 2021 geen Europese afspraken komen. Het wetsvoorstel is al naar de Tweede Kamer gestuurd en zal daar nog voor het einde van dit jaar worden behandeld.