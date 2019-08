De NV-A heeft een startnota opgesteld voor de vorming van de Vlaamse regering. Daarin staat een korte passage over 'een belangrijke Vlaamse belastinghervorming'. De woonbonus gaat op de schop en in de erfbelasting komen er nieuwe vrijstellingen.

Formateur Bart De Wever (N-VA) benadrukt in de nota dat de belastinghervorming er moet komen "zonder de globale belastingdruk te laten toenemen". De Vlaamse regering zwemt niet in het geld, waardoor we ervan uit moeten gaan dat er geen verlagingen maar enkel verschuivingen van belastingen zullen gebeuren de volgende legislatuur.

...