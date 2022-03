Het Vlaamse aangifteformulier voor de personenbelasting bevat dit jaar 839 codes. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. De meeste nieuwe ­codes ­hebben, net als in 2021, te maken met de coronamaatregelen.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

"Bekijken we het op landelijk vlak, dan zijn er zelfs 48 codes bijgekomen en slechts 34 geschrapt", zegt Ive Rosseel, adviseur fiscaliteit bij het ACV. "Net als vorig jaar komt de toename op rekening van de coronamaatregelen: 18 nieuwe codes zijn volledig COVID-gerelateerd. Denk aan de eenmalige premie en uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht, of nog aan de belastingvermindering voor kwijtgescholden huur, of voor het verwerven van nieuwe aandelen in bedrijven die door COVID hun omzet zwaar hebben zien dalen. Voorts zijn er nog acht codes bijgekomen die slaan op de relancemaatregelen die de gevolgen van COVID moeten helpen beperken."

Belangrijke bron van geschrapte codes is de nieuwe manier waarop buitenverblijven in het buitenland moeten worden aangegeven. "Dat gebeurt voortaan op dezelfde manier als die in eigen land, op basis van een vastgesteld kadastraal inkomen", zegt Eric Van Laecke van de ACV-belastingservice, die nog enkele belangrijke nieuwigheden aanstipt.

"Het belastingvrij bijverdienen in het kader van het verenigingswerk is flink teruggeschroefd. Ook de fiscale behandeling van familieleden ouder dan 65 jaar ten laste verandert: voortaan moeten die zorgbehoevend zijn om nog recht te hebben op de verhoogde belastingvrije toeslag. En wie een laadpaal installeerde voor zijn elektrische wagen, geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering."

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag."Bekijken we het op landelijk vlak, dan zijn er zelfs 48 codes bijgekomen en slechts 34 geschrapt", zegt Ive Rosseel, adviseur fiscaliteit bij het ACV. "Net als vorig jaar komt de toename op rekening van de coronamaatregelen: 18 nieuwe codes zijn volledig COVID-gerelateerd. Denk aan de eenmalige premie en uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht, of nog aan de belastingvermindering voor kwijtgescholden huur, of voor het verwerven van nieuwe aandelen in bedrijven die door COVID hun omzet zwaar hebben zien dalen. Voorts zijn er nog acht codes bijgekomen die slaan op de relancemaatregelen die de gevolgen van COVID moeten helpen beperken." Belangrijke bron van geschrapte codes is de nieuwe manier waarop buitenverblijven in het buitenland moeten worden aangegeven. "Dat gebeurt voortaan op dezelfde manier als die in eigen land, op basis van een vastgesteld kadastraal inkomen", zegt Eric Van Laecke van de ACV-belastingservice, die nog enkele belangrijke nieuwigheden aanstipt. "Het belastingvrij bijverdienen in het kader van het verenigingswerk is flink teruggeschroefd. Ook de fiscale behandeling van familieleden ouder dan 65 jaar ten laste verandert: voortaan moeten die zorgbehoevend zijn om nog recht te hebben op de verhoogde belastingvrije toeslag. En wie een laadpaal installeerde voor zijn elektrische wagen, geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering."