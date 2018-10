Belastingaangifte via boekhouder nog mogelijk tot 31 oktober

Wie voor zijn aangifte een beroep doet op bijvoorbeeld een boekhouder, fiscalist of accountant, heeft dus nog tot 31 oktober de tijd (in plaats van 25 oktober).

Volgens de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, Francis Adyns, is de beslissing genomen omdat er 'nu en dan pannes' waren van het systeem. Vorig jaar dienden 1.239.675 personen hun belastingen in via een mandataris en dit jaar verwacht de FOD Financiën 60.000 minder van dergelijke aangiftes. Vrijdagochtend om 5 uur stond de teller op 703.238.