De ondernemingsrechtbank van Leuven heeft donderdag de vennootschap RES Prepaid failliet verklaard. De bvba uit Leuven legde zich toe op het beheer van elektronisch geld, met de gelijknamige munt als betaalmiddel voor particulieren en bedrijven in ons land.

De Nationale Bank van België heeft als toezichthouder 'de registratie van RES Prepaid als beperkte instelling voor elektronisch geld ingetrokken', luidt het in een mededeling. Dat gebeurde in toepassing van artikel 216 van de wet van 11 maart 2018 over het statuut en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld. Die regelt de toegang tot het bedrijf als aanbieder van betalingsdiensten, de activiteiten van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen.

In 1996 werd RES vanuit Leuven gelanceerd als middel waarmee Belgische bedrijven en later ook particulieren onder elkaar betalingen konden doen. In onderling overleg werd bij elke transactie bepaald welk deel van aan- en verkoop van goederen en diensten in RES betaald werd en welk deel in euro. De waarde van 1 RES was dezelfde als die van 1 euro. Het betaalmiddel werd vooral gebruikt in de handel en horeca. Het systeem was goedgekeurd door alle bevoegde autoriteiten.

RES spiegelde zich aan het Zwitserse netwerk WIR. Het streefdoel was 15.000 aangesloten handelaars. Deelnemende bedrijven konden voor grote aankopen een renteloze lening bekomen. Topman Walther Smets berekende dat lokale handelaars, zelfstandigen en kmo's door participatie een gemiddelde omzetstijging boekten van 3 tot 5 procent.

Sinds 2011 stond het betaalmiddel ook open voor particulieren. Bij storting van 100 RES op een kaart kregen zij er automatisch 50 bij. In aanloop naar het twintigjarig bestaan in 2016 werd op jaarbasis voor 37 miljoen aan transacties gerealiseerd.

Er zijn ongeveer 50.000 RES-betaalkaarten in omloop. Het is nog niet duidelijk waarom het systeem kapseisde. Ilse Van de Mierop en Steven Verbeke werden aangesteld als curatoren om het faillissement te beheren. Cliënten en schuldeisers van RES Prepaid kunnen bij hen terecht met hun vragen.