Jarenlang was het simpel: een bedrijf moest waarde creëren voor zijn aandeelhouders. Nu de wereld ingewikkelder wordt, lijkt dat credo niet meer te volstaan. De bedrijven beleven hun existentiële crisis.

Tijdens een diner in Londen beloofde de CEO van een luchtvaartmaatschappij onlangs dat zijn bedrijf binnenkort ook elektrisch zou vliegen. Een kredietverstrekker had het enthousiast over de groeiende financiële geletterdheid in de ontwikkelingslanden. En de directeur van een constructeur van luxewagens beloofde het leer in het weelderige interieur van zijn wagens te vervangen door ananasmatten en namaakleer op basis van paddenstoelen.

...