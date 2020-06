De bedrijfswereld hoopt dat de overheid tussenkomt bij de betaling van het vakantiegeld van werknemers die tijdens de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn geworden. De overheid staat daar niet om te springen, schrijft De Tijd donderdag. Het gaat om een factuur van bijna 600 miljoen euro.

Om de koopkracht van de werknemers te beschermen, werd in het begin van de coronacrisis beslist dat periodes van tijdelijke werkloosheid niet tot minder vakantiegeld mogen leiden. In principe bouwen werknemers in periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht geen rechten op voor vakantiegeld. Maar in samenspraak met de sociale partners besliste de overheid dat bedrijven toch geld opzij moeten zetten voor hun werknemers.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) waarschuwt nu dat bedrijven zo op kosten worden gejaagd. 'Toen de beslissing viel, dachten we nog dat werknemers maar kortstondig tijdelijk werkloos zouden zijn. Nu weten we wel beter', zegt Monica De Jonghe, de directeur-­generaal van het VBO.

Voor de federale regering is het evenwel niet evident om die rekening van bijna 600 miljoen euro zomaar over te nemen. Het begrotingstekort dreigt dit jaar op te lopen tot 50 miljard euro, wat 12 procent van het bbp is. De facturen verder opstapelen ligt daarom erg gevoelig. Federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) wil voorlopig niet reageren op de vraag van de bedrijven. 'De besprekingen lopen nog', zegt ze.

