Bankshopper roept KBC uit tot 'Bank van het Jaar 2019'

Vergelijkingssite bankshopper.be organiseert ieder jaar de verkiezing 'Bank van het Jaar 2019'. Deelnemers kunnen daarbij aangeven hoe tevreden ze zijn over een bank in het algemeen of over specifieke producten. Dit jaar kwam KBC als winnaar uit de bus. Bolero werd dan weer voor de vijfde keer op rij verkozen als 'Broker van het Jaar'.