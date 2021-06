Vanaf volgend jaar kan men in krantenwinkels in ons land een bankrekening openen, er geld storten of cash afhalen. Nickel, een dochteronderneming van het Franse BNP Paribas, mikt op 1.400 verkooppunten en 300.000 klanten, schrijven verschillende kranten donderdag.

Terwijl steeds meer traditionele banken hun kantoren sluiten en er ook steeds minder geldautomaten zijn, ziet het Franse Nickel een gat in de markt. Het bedrijf sloot een deal met de federaties van persverkopers in ons land, zodat bankieren ook zal kunnen in de krantenwinkel. Het concept bestaat al in Frankrijk en telt er 2,1 miljoen klanten.

Voor de zelfstandige krantenwinkels is deze extra service welgekomen, nu hun traditionele activiteiten achteruit gaan. 'Wij hebben ook nog een ruim netwerk, met 1.300 zelfstandige krantenwinkels aan Vlaamse en 900 aan Franstalige kant. En heel ruime openingsuren', zegt Yannick Gyssens van koepelorganisatie Perstablo in Het Laatste Nieuws. Nickel mikt op 1.400 deelnemende verkooppunten en, over enkele jaren, 300.000 klanten.

Terwijl steeds meer traditionele banken hun kantoren sluiten en er ook steeds minder geldautomaten zijn, ziet het Franse Nickel een gat in de markt. Het bedrijf sloot een deal met de federaties van persverkopers in ons land, zodat bankieren ook zal kunnen in de krantenwinkel. Het concept bestaat al in Frankrijk en telt er 2,1 miljoen klanten. Voor de zelfstandige krantenwinkels is deze extra service welgekomen, nu hun traditionele activiteiten achteruit gaan. 'Wij hebben ook nog een ruim netwerk, met 1.300 zelfstandige krantenwinkels aan Vlaamse en 900 aan Franstalige kant. En heel ruime openingsuren', zegt Yannick Gyssens van koepelorganisatie Perstablo in Het Laatste Nieuws. Nickel mikt op 1.400 deelnemende verkooppunten en, over enkele jaren, 300.000 klanten.