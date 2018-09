Banken waarschuwen voor phishingplaag

In de eerste zes maanden vonden 2.650 gevallen plaats van mensen die slachtoffer werden van fraude met internetbankieren, hoofdzakelijk toe te schrijven aan phishing. Oplichters 'vissen' daarbij naar de bancaire codes van consumenten, om zo hun rekeningen te plunderen. In totaal werd daarbij 3,8 miljoen euro verlies geleden.

Het fraudeverlies ligt daarmee al hoger dan in heel 2017. 'Het is en blijft een echte plaag, en nam de voorbije maanden enkel maar toe', zo klinkt het bij de banken. Febelfin roept de klanten op nooit codes te delenen via e-mail, telefoon of sociale media.