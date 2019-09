De Verenigde Naties vragen alle banken hun positieve impact op de maatschappij via kredieten en beleggingen te vergroten. De organisatie stelde een lijst met zes principes samen, die daarbij moeten helpen. We vroegen tekst en uitleg aan Triodos Bank, die samen met andere banken mee aan de principes schreef.

De Verenigde Naties hebben zonet hun lijst met Principles for Responsible Banking de wereld ingestuurd. "De principes kunnen worden beschouwd als een broertje of een zusje van de Principles for Responsible Investment die de Verenigde Naties in april 2006 hebben gelanceerd", zegt Kees Vendrik, hoofdeconoom van de Nederlandse Triodos Bank. 2300 vermogensbeheerders wereldwijd, met 85.000 miljard dollar in beheer, hebben de principes voor verantwoord investeren onderschreven.

...