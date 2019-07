Uw smartphone is uw trouwe partner, zowel privé als professioneel. Wilt u de productiviteit en de efficiëntie ervan nog opkrikken? Overweeg dan een app die allerlei taken kan automatiseren.

IFTTT - een afkorting van 'if this then that' - is een bekende onlinedienst met een bijbehorende app voor iPhones en Android-toestellen. Aanvankelijk waren er meerdere IFTTT-apps, maar die zijn nu ondergebracht in één centrale applicatie. Die vormt een gratis brug tussen allerlei ondersteunde tools, websites en toestellen. U kunt die aan elkaar koppelen, en zo zelfs een heuse kettingreactie programmeren. Dat doet u door telkens een voorwaarde of trigger ('if this') aan een actie ('then that') te linken.

