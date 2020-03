Artsen Zonder Grenzen doet een internationale oproep tot fondsen om de ngo bij te staan in de wereldwijde bestrijding van het coronavirus. Wie in België een gift wil doen, kan dat op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 of via de website van Artsen Zonder Grenzen, www.azg.be, met de mededeling 'Covid19'.

Nu het coronavirus vooral Europa in de ban heeft, breidt Artsen Zonder Grenzen de activiteiten hier uit. In België heeft de ngo bijvoorbeeld een medisch opvangcentrum voor daklozen en migranten opgezet in Tour&Taxis in Brussel. De organisatie staat hier ook zeven ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië en 138 woonzorgcentra in Brussel bij met het beheer van de epidemie, vooral op vlak van infectiebestrijding, om te vermijden dat de zorgvoorzieningen zelf een broeihaard van besmetting worden. Artsen Zonder Grenzen put daarvoor uit de ervaring van het personeel met onder meer ebola-, mazelen- of cholera-epidemieën, veelal in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd versterkt de ngo de bestaande projecten in andere werelddelen, omdat ook daar een bredere uitbraak van de epidemie dreigt.

Maar de organisatie wordt geconfronteerd met tal van praktische problemen. Zo is het moeilijk om medewerkers naar het buitenland te sturen, omdat luchthavens in veel landen sluiten, is er een tekort aan medisch materiaal en staan gezondheidssystemen overal onder druk, zegt algemeen directeur Meinie Nicolai. De organisatie lanceert daarom een internationale oproep tot fondsen. Wie dat wil, kan een bedrag storten op het rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 of via www.azg.be, telkens met de mededeling 'Covid 19'.

'We zien dat gezondheidsmedewerkers in België en in de rest van de wereld onder hoge druk staan. Ik moet u niet vertellen, dat als het hier al moeilijk is, we ons moeten voorbereiden op situaties in bijvoorbeeld Rio de Janeiro, Kaapstad en in vluchtelingenkampen', aldus Nicolai. 'De moeilijkheden waar we voor staan zijn ook voor ons uitzonderlijk, dus doen we een appel op de bevolking.'

De werking van Artsen Zonder Grenzen is voor 99 procent afhankelijk van particuliere giften. Het geld dat wordt opgehaald zal dit en volgend jaar gebruikt worden voor de bestrijding van Covid-19.

