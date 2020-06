AG Vespa, het Antwerpse stedelijke vastgoedbedrijf, verkoopt voor het eerst woningen via een erfpachtformule. Het pilootproject houdt in dat de koper in eerste instantie alleen voor de constructie betaalt en dus niet voor de grond, maar later wel de optie heeft om alsnog de grond te verwerven.

Met het experiment wil de stad Antwerpen woningen betaalbaarder maken. De begininvestering is immers aanzienlijk lager dan bij een klassieke verkoop. De koper, of eigenlijk erfpachter, kan na tien jaar wel gebruikmaken van een aankoopoptie voor de grond aan een vooraf vastgelegde prijs als hij op dat moment wel over voldoende middelen beschikt. Door de aankoop van de grond wordt de erfpachter uiteindelijk eigenaar van de woning én de bijhorende grond. Tijdens die eerste tien jaar, en ook nadien als hij niet tot aankoop overgaat, betaalt de erfpachter ook nog een jaarlijkse vergoeding tussen 1.331 euro en 1.537 euro voor het gebruik van de grond.

Met drie pilootwoningen in het binnengebied van de Falconpoort nabij het Eilandje wil AG Vespa nagaan of er inderdaad voldoende interesse is op de markt voor een dergelijk systeem. Ze zijn instapklaar en voorzien van een parketvloer en geïnstalleerde badkamer en keuken. 'Een dergelijke formule moet het voor meer mensen mogelijk maken om een kwalitatieve woning in het stadscentrum aan te kopen', denkt schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA).

