Amerikaanse vrees voor recessie besmet Brusselse beurs

In Brussel daalde de Bel20-index 1,15 procent tot 3.442,56 punten. Op een nieuwe richtingsaangever kon niet worden gewacht. Woensdag waren de Amerikaanse beurzen dicht wegens de begrafenis van voormalig president Bush.

Het grootste dagverlies bij de indexwaarden in Brussel was voor de tweede dag op rij voor bpost. De posttitel gleed 2,51 procent verder af tot 8,53 euro, na zijn pandoering van daags voordien. De melding dat het sociale akkoord met de werknemers de volgende jaren merkbaar zal zijn in de resultaten van het bedrijf zorgde voor een verkoopgolf.

Argenx, Ontex en Ageas verloren eveneens meer dan 2 procent. De biotechwaarde zakte 4,19 procent tot 91,40 euro, de luierproducent gaf 2,57 procent prijs bij een slotnotering van 18,57 euro en de verzekeringsgroep leverde 2,25 procent in bij een slotkoers van 41,36 euro.

Telenet werd 1,87 procent goedkoper bij een slotnotering van 42,06 euro. De telecom- en mediagroep hield een investeerdersdag in Londen. Daarop stelde het bedrijf goed op weg te zijn om het plan voor de periode 2015-2018 waar te maken met een gemiddelde groei van de bedrijfskasstroom met 6 à 7 procent per jaar. Voor de periode 2018-2021 gaat het uit van een gemiddelde groei van de operationele vrije kasstroom met 6,5 à 8 procent. Het bedrijf belooft om voortaan ook elk jaar een dividend uit te keren.

Branchegenoot Proximus eindigde 1,28 procent lager op 23,84 euro. De telecomtitel knipte een interimdividend van 0,50 euro. Zonder die operatie was hij met winst geëindigd. UCB gleed 1,26 procent weg tot 75,00 euro. Het farmabedrijf gaat de komende vijf jaar zowat 1 miljard pond investeren in nieuwe onderzoeksfaciliteiten in Groot-Brittannië. ING werd nog 0,73 procent bijgeknipt tot 10,62 euro. Het concern stelde de Thailander Tanate Phutrakul aan als nieuwe financieel directeur. Hij vervangt Koos Timmermans, die moest vertrekken na het manke toezicht op witwastransacties. Phutrakul was al de groepscontroller bij het concern. Winst was er bij de grote waarden dan weer vooral voor Cofinimmo. De vastgoedwaarde klom 0,83 procent tot 109,10 euro.

Op de tweede rij waren de grootste dagverliezen voor ABO (- 13,60 procent tot 2,16 euro), Cenergy (- 12,83 procent tot 1,05 euro) en Fountain (- 7,55 procent tot 0,98 euro). RTL bond 3,25 procent in bij een slotkoers van 50,55 euro. De mediagroep beoogt een sterkere organische groei. Die moet onder meer komen van video-op-aanvraag, waarbij het concern meer gaat investeren in exclusieve lokale programma's. Het wil zo concurrenten als Netflix counteren. Bij de kleinere titels zaten vooral Hamon (+ 3,87 procent tot 0,35 euro) en Jensen (+ 1,68 procent tot 36,40 euro) in de lift. Atenor dikte 0,76 procent aan tot 53,00 euro. De vastgoedpromotor verkoopt zijn Luxemburgse project Buzzcity aan Fidentia Belux Investments. De transactie heeft een gunstige invloed op de resultaten van dit en de volgende twee boekjaren. Het resultaat van dit jaar zal daardoor vergelijkbaar zijn met dat van 2017.

De notering van Xior was de hele dag geschorst. De investeerder in studentenvoorzieningen kocht een voormalige ziekenhuissite in het Nederlandse Maastricht die wordt omgebouwd tot huisvesting voor 723 studenten. Hij betaalt er 62,6 miljoen euro voor, waarvan 30 miljoen euro in eigen aandelen. Die werden gekoppeld aan een private plaatsing bij institutionele investeerders. Dat gebeurde intussen tegen 37,50 euro. De nieuwe aandelen hebben geen recht op het tot 4 december verworven dividend.