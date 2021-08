De Amerikaanse internethandelsreus Amazon verbindt zich ertoe om klanten schadeloos te stellen die het slachtoffer worden van gevaarlijke producten verkocht door onafhankelijke verkopers op het platform van Amazon.

De beslissing van Amazon komt er na een klacht van een Amerikaanse consumentenrechtenvereniging.

'In het geval dat een defect product verkocht op Amazon.com materiële of lichamelijke schade zou veroorzaken, zal Amazon de klanten rechtstreeks vergoeden bij schadeclaims tot 1.000 dollar', klinkt het.

De regeling gaat in op 1 september. Schadeloosstellingen kunnen ook groter zijn dan dat bedrag, in het geval een verkoper niet zou antwoorden op een eis of een vraag zou verwerpen die door Amazon als gegrond bestempeld wordt.

Om na te gaan of klachten gegrond zijn, is Amazon van plan om een beroep te doen op onafhankelijke verzekeringsexperts.

