Volgens de Duitse denker Karl Marx waren aandeelhouders vampieren die de werknemers van een bedrijf leegzogen. Vandaag profiteren meer en meer werknemers mee van de winst van het bedrijf waarvoor ze werken.

Toen het telecombedrijf Belgacom - vandaag Proximus - in 2004 naar de beurs trok, kregen de werknemers de kans aandelen van het bedrijf te kopen met een korting van 16,66 procent. Een op de drie werknemers ging op dat voorstel in. Die aandelen brachten sinds 2004 een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 5 procent op. Vooral de dividenden of de winstuitkeringen, niet zozeer de koersstijging, bepaalden het rendement.

...