Na ABN AMRO, Puilaetco en ING is er nu al een vierde private bank die luidop durft zeggen dat sommige particuliere klanten moeten betalen om grote bedragen in cash aan te houden.

Na ABN AMRO, Puilaetco en ING is er nu al een vierde private bank die luidop durft zeggen dat sommige particuliere klanten moeten betalen om grote bedragen in cash aan te houden. Als banken aan het einde van de dag met een overschot aan cash bij de Europese Centrale Bank moeten aankloppen, betalen ze zelf ook een rente van 0,5 procent.

Sinds 1 april rekent ook CapitalatWork die 0,5 procent rente door aan bepaalde klanten, bevestigt topman Maarten Rooijakkers. Het gaat alleen om klanten die meer dan 500.000 euro cash langer dan drie maanden op hun rekening laten staan. 'Tot voor kort deden we dat niet en dat heeft ons veel geld gekost', zegt Maarten Rooijakkers.

Bij ABN AMRO zijn 'een zeer beperkt aantal klanten' betrokken, bij Puilaetco 'een tiental' en ook bij CapitalatWork gaat het om 'uitzonderingen'. Heel wat andere banken sluiten desgevraagd niet uit dat ze in de toekomst de negatieve rente doorrekenen.

Lees meer over de impact van de negatieve rente op de private banken en vermogensbeheerders.

Na ABN AMRO, Puilaetco en ING is er nu al een vierde private bank die luidop durft zeggen dat sommige particuliere klanten moeten betalen om grote bedragen in cash aan te houden. Als banken aan het einde van de dag met een overschot aan cash bij de Europese Centrale Bank moeten aankloppen, betalen ze zelf ook een rente van 0,5 procent. Sinds 1 april rekent ook CapitalatWork die 0,5 procent rente door aan bepaalde klanten, bevestigt topman Maarten Rooijakkers. Het gaat alleen om klanten die meer dan 500.000 euro cash langer dan drie maanden op hun rekening laten staan. 'Tot voor kort deden we dat niet en dat heeft ons veel geld gekost', zegt Maarten Rooijakkers.Bij ABN AMRO zijn 'een zeer beperkt aantal klanten' betrokken, bij Puilaetco 'een tiental' en ook bij CapitalatWork gaat het om 'uitzonderingen'. Heel wat andere banken sluiten desgevraagd niet uit dat ze in de toekomst de negatieve rente doorrekenen.Lees meer over de impact van de negatieve rente op de private banken en vermogensbeheerders.