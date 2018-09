Al bijna 2.000 klusjes uitgevoerd via onbelast bijklussen

De bouwsector wees woensdag opnieuw het nieuwe systeem van onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand af. Oneerlijke concurrentie, hekelt de Confederatie Bouw, en bouwklusen moeten weg uit het systeem. Volgens de sectororganisatie is voor de bouwvakkers de regeling bovendien voordeliger dan overuren bij de werkgever zelf. 'Het valt nu al op dat werknemers van bouwbedrijven vandaag de dag al minder geneigd te zijn om overuren te presteren tijdens de week of in het weekend', stelt de sectororganisatie in een persbericht. Het kabinet De Block relativeert dat.

'Het gaat om kleine en occasionele klussen. De vraag naar dergelijke klussen overstijgt ruim het aanbod dat vandaag beschikbaar is via zelfstandigen en bedrijven in de bouw', klinkt het. Daarbij wijst het kabinet op de voorwaarden verbonden aan het systeem. Een maximumplafond van 500 euro per maand, enkel voor mensen die minstens 4/5e aan de slag zijn en het verbod op reclame voeren voor de diensten via het bijklussysteem. Dat alles moet oneerlijke concurrentie tegengaan, klinkt het.

'Wat de overuren betreft, zien wij nog geen indicaties dat die zouden dalen. We verwachten een zekere loyaliteit in de relatie tussen een werknemer en werkgever. Als de werknemer niet contractueel verplicht is om overuren te presteren, kan dat enkel mits onderling overleg', vervolgt het kabinet.

Het kabinet verwijst ook naar de cijfers. Het systeem van onbelast bijverdienen ging op 15 juli in. Tot 16 september werden 1.993 aangiftes gedaan: 1.685 via verenigingswerk en 308 voor dienstverlening tussen burgers. Voor bouwwerkzaamheden gaat het respectievelijk om 22 en 121 aangiften. Onder de 104 bijklussers zijn 35 gepensioneerden en 14 zelfstandigen. Na één maand waren in het hele systeem 553 aangegeven klusjes geteld.