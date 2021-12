Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier op dinsdag, zijn de voorbije twee dagen al 26.000 nieuwe contracten voor gas en elektriciteit afgesloten. Dat maakten netbeheerder Fluvius en sectororganisatie Febeg vrijdag bekend. 'De overgang verloopt vlot', klinkt het.

De Vlaamse Energieleverancier had zo'n 70.000 klanten, die samen 129.000 contracten voor gas- en/of elektriciteit hadden, en die dus na het faillissement van het bedrijf op zoek moeten naar een nieuwe leverancier. Zij blijven in afwachting niet in de kou of het donker zitten, want Fluvius is als netbeheerder aangeduid als noodleverancier. Maar het probleem is wel dat die noodtarieven hoger liggen dan op de commerciële markt: klanten hebben er dus alle belang bij om zo snel mogelijk een nieuwe leverancier te zoeken. De betrokkenen ontvangen dezer dagen hierover een persoonlijke communicatie, aldus Fluvius.

Veel gedupeerden zijn meteen in actie geschoten: er werden op twee dagen al 26.000 nieuwe contracten getekend. Dat komt overeen met ongeveer één op vijf van de 129.000 elektriciteits- en gascontracten. 'De markt is klaar om de 70.000 getroffen klanten te helpen in hun zoektocht naar een nieuw commercieel product', luidt het. 'Deze klanten vertrekken dus al opnieuw bij de noodleverancier.'

Fluvius merkt op dat klanten die voor 7 januari 2022 een nieuw contract afsluiten -dus binnen de maand na het faillissement- kunnen vragen om al vanaf 8 december 2021 klant te worden. Op die manier ontvangt men geen factuur van de netbeheerder, en is men er doorgaans dus goedkoper van af. 'Wij raden dit de klanten zeker aan', zegt Febeg. 'In sommige gevallen moet dit nog manueel gebeuren via het callcenter of via email, in andere gevallen kan de klant dit zelf automatisch doen via de website van de leverancier.'

De sectororganisatie verzekert dat de leveranciers alles in het werk stellen om klanten zo snel mogelijk te helpen, maar door de grote drukte en vele vragen kan er wel wat vertraging optreden bij de klantendiensten. 'Ook zijn de leveranciers tegelijk bezig met de implementatie van een nieuw centraal marktplatform voor gegevensuitwisseling met de distributienetbeheerders. Wij vragen wat begrip van de klanten. Er wordt hard gewerkt om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.'

