Er zijn al 24.000 aanvragen geweigerd van ondernemers die ten onrechte een hinderpremie hadden aangevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). "Misbruik van coronasteun is verwerpelijk", klinkt het vrijdag scherp op twitter.

Al van bij de aankondiging van de maatregelen om de schok van de coronacrisis te milderen, rees de vraag of zelfstandigen er geen misbruik van zouden maken. De bekendste maatregelen zijn de hinderpremie op Vlaams niveau en het overbruggingsrecht van de federale regering.

Vlaams viceminister-president Crevits benadrukt vrijdag dat ondernemers die van dag op dag hun inkomsten verliezen in deze crisis, steun moeten krijgen en dat het zeer belangrijk is de snelle uitbetaling van de hinderpremie te garanderen. Maar voor wie de coronasteun misbruikt, toont ze geen clementie. 'Verwerpelijk', luidt het. 'De controleurs zijn volop aan de slag.'

Crevits kondigde eerder al een uitbreiding aan van de inspectiecapaciteit bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Er kwamen vijftien extra mensen bij. Wie premies onrechtmatig aanvraagt, riskeert zware sancties, gaande van fikse boetes tot celstraffen.

