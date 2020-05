De Vlaamse overheid heeft al 123.000 aanvragen voor een hinderpremie gekregen, waarvan er al zowat 98.000 zijn uitbetaald. Dat antwoordde Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag op vragen uit het Vlaams parlement.

Ondernemingen die verplicht de deuren moeten sluiten door het coronavirus, hebben recht op een Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro. Tot 6 mei hebben circa 123.000 ondernemingen zo'n premie aangevraagd, antwoordde minister Crevits donderdagmiddag op vragen uit de Commissie Werk en Economie in het Vlaams parlement. Daarvan zijn er al 98.000 uitbetaald, zei ze.

Naast de hinderpremie voorziet de Vlaamse overheid ook een compensatiepremie van 3.000 euro voor de ondernemingen die niet per se moeten sluiten, maar wel minstens 60 procent omzetverlies lijden door het coronavirus. Die konden vanaf maandag 4 mei worden aangevraagd. Ondertussen hebben zowat 23.000 ondernemers de premie aangevraagd. De goedgekeurde premies worden zo snel als mogelijk uitbetaald, aldus minister Crevits.

Na 5 april was er voor elke bijkomende sluitingsdag daarnaast een dagvergoeding van 160 euro. Ondertussen werden voor de periode tot 19 april al 94.000 maal de dagpremie uitbetaald. De handelszaken die sinds 18 april weer geopend zijn - denk aan de tuincentra en doe-het-zelf-zaken - hebben geen recht meer op dagpremies meer vanaf hun heropening.

