Vlaanderen heeft sinds het uitbreken van de crisis al 2,52 miljard euro coronasteun uitgekeerd aan 192.000 ondernemingen. 110 miljoen euro daarvan werd teruggevorderd. Dat blijkt uit cijfers die Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg bij minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen staat en stond de bedrijven bij met de hinder-, compensatie- en ondersteuningspremies, het Vlaamse Beschermingsmechanisme en het Corona Globalisatie Mechanisme aan ondernemers. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voerde al 19.105 inspecties uit om de correcte toepassing na te gaan. Van de 2,52 miljard euro aan uitgekeerde steun werd er 110 miljoen euro teruggevorderd, goed voor 14.125 steundossiers. Het gaat om bedragen die onterecht werden uitbetaald.

Daarvan werd tot op vandaag 49 miljoen euro teruggestort. Twee bedrijven zijn voor vijf jaar uitgesloten van alle mogelijke steunmaatregelen via VLAIO. Vande Reyde wijst erop dat volgens het Rekenhof nieuw aangeworven inspecteurs zichzelf meer dan terugverdienen. 'Maar veel van de onterecht toegekende steun zal op basis van de huidige personeelscapaciteit wellicht niet teruggevorderd worden', zegt hij. 'We moeten dan ook nadenken over een extra versterking van de controlecapaciteit.'

Vlaanderen staat en stond de bedrijven bij met de hinder-, compensatie- en ondersteuningspremies, het Vlaamse Beschermingsmechanisme en het Corona Globalisatie Mechanisme aan ondernemers. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voerde al 19.105 inspecties uit om de correcte toepassing na te gaan. Van de 2,52 miljard euro aan uitgekeerde steun werd er 110 miljoen euro teruggevorderd, goed voor 14.125 steundossiers. Het gaat om bedragen die onterecht werden uitbetaald.Daarvan werd tot op vandaag 49 miljoen euro teruggestort. Twee bedrijven zijn voor vijf jaar uitgesloten van alle mogelijke steunmaatregelen via VLAIO. Vande Reyde wijst erop dat volgens het Rekenhof nieuw aangeworven inspecteurs zichzelf meer dan terugverdienen. 'Maar veel van de onterecht toegekende steun zal op basis van de huidige personeelscapaciteit wellicht niet teruggevorderd worden', zegt hij. 'We moeten dan ook nadenken over een extra versterking van de controlecapaciteit.'