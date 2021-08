Vliegtuigreizigers die geen schadevergoeding kregen na een vertraagde of geannuleerde vlucht, kunnen tot vijf jaar na de feiten de luchtvaartmaatschappij voor de rechter dagen. Dat blijkt volgens de claimorganisatie AirHelp uit een uitspraak van het Hof van Cassatie.

De organisatie zegt in een persbericht dat ze naar het Hof van Cassatie trok in een dossier van twee passagiers die te maken kregen met een vluchtvertraging van meer dan 8 uur. Volgens De Standaard, die samen met Le Dernière Heure dinsdag ook over de uitspraak schreef, ging het om een vlucht van Brussels Airlines.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat 'niet-betaling van de schadevergoeding die de luchtvaartmaatschappij verschuldigd is aan een passagier, een misdrijf is en dus onderworpen is aan een verjaringstermijn van 5 jaar', stelt AirHelp. Dat betekent volgens de organisatie dat iedereen - Belgische en buitenlandse vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in België - die de voorbije jaar een schadevergoeding vroeg en die niet kreeg, 'de luchtvaartmaatschappij en haar algemeen directeur vandaag strafrechtelijk kan vervolgen voor de onderzoeksrechter'.

Hardleerse maatschappijen

De enige voorwaarde is dat er binnen het jaar na de feiten al contact is opgenomen met de betrokken luchtvaartmaatschappij, preciseert De Standaard. 'Wij hopen dat deze uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie, met name door te schermen met risico's op gevangenisstraffen voor bestuurders van luchtvaartmaatschappijen, de meest hardleerse maatschappijen definitief zal overhalen zich te schikken naar de wet', aldus AirHelp.

Volgens Europese regels kunnen passagiers bij bepaalde vertragingen en annuleringen een schadevergoeding krijgen die kan oplopen tot 600 euro per persoon. Bij uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij om - denk bijvoorbeeld aan stormweer -, moet zij geen compensatie betalen.

AirHelp is een organisatie die, tegen een vergoeding, reizigers helpt om compensatie te krijgen voor vertraagde, geannuleerde en geweigerde vluchten.

De organisatie zegt in een persbericht dat ze naar het Hof van Cassatie trok in een dossier van twee passagiers die te maken kregen met een vluchtvertraging van meer dan 8 uur. Volgens De Standaard, die samen met Le Dernière Heure dinsdag ook over de uitspraak schreef, ging het om een vlucht van Brussels Airlines. Het Hof van Cassatie oordeelde dat 'niet-betaling van de schadevergoeding die de luchtvaartmaatschappij verschuldigd is aan een passagier, een misdrijf is en dus onderworpen is aan een verjaringstermijn van 5 jaar', stelt AirHelp. Dat betekent volgens de organisatie dat iedereen - Belgische en buitenlandse vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in België - die de voorbije jaar een schadevergoeding vroeg en die niet kreeg, 'de luchtvaartmaatschappij en haar algemeen directeur vandaag strafrechtelijk kan vervolgen voor de onderzoeksrechter'. De enige voorwaarde is dat er binnen het jaar na de feiten al contact is opgenomen met de betrokken luchtvaartmaatschappij, preciseert De Standaard. 'Wij hopen dat deze uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie, met name door te schermen met risico's op gevangenisstraffen voor bestuurders van luchtvaartmaatschappijen, de meest hardleerse maatschappijen definitief zal overhalen zich te schikken naar de wet', aldus AirHelp. Volgens Europese regels kunnen passagiers bij bepaalde vertragingen en annuleringen een schadevergoeding krijgen die kan oplopen tot 600 euro per persoon. Bij uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij om - denk bijvoorbeeld aan stormweer -, moet zij geen compensatie betalen. AirHelp is een organisatie die, tegen een vergoeding, reizigers helpt om compensatie te krijgen voor vertraagde, geannuleerde en geweigerde vluchten.