De digitale bank Aion maakt zijn hoogrentende spaarrekening (0,1 procent basisrente plus 0,9 procent getrouwheidspremie) beschikbaar voor alle klanten. Tot hiertoe was deze rekening voorbehouden voor premium-klanten die 19 euro per maand betaalden.

Aion Bank werd een jaar geleden gelanceerd na de overname van Banca Monte dei Paschi België door de investeringsmaatschappij Warburg Pincus. De volledig digitale bank werkt met een lidmaatschapsmodel, en wil haar klanten helpen geld te besparen en te verdienen. Ze telt iets meer dan 31.000 klanten, een verdubbeling in een jaar tijd. Negen op de tien van hen zijn particulieren, in hoofdzaak mannen jonger dan 54 jaar.

...

Aion Bank werd een jaar geleden gelanceerd na de overname van Banca Monte dei Paschi België door de investeringsmaatschappij Warburg Pincus. De volledig digitale bank werkt met een lidmaatschapsmodel, en wil haar klanten helpen geld te besparen en te verdienen. Ze telt iets meer dan 31.000 klanten, een verdubbeling in een jaar tijd. Negen op de tien van hen zijn particulieren, in hoofdzaak mannen jonger dan 54 jaar.Om meer klanten aan te trekken, maakt Aion vanaf vandaag zijn Extended-spaarrekening beschikbaar voor iedereen. Deze spaarrekening biedt momenteel met 0,9 procent de hoogste getrouwheidspremie (voor middelen die minstens 12 maanden op de rekening blijven staan) in België.Tot hiertoe konden enkel premium-klanten van Aion van die rente genieten. Premium-klanten betalen 19 euro per maand, light-klanten van Aion vanaf vandaag 3,90 euro per maand. Tot voor kort bedroeg de prijs voor het light-pakket 1,90 euro per maand. Bestaande light-klanten blijven van dit tarief genieten tot begin juni."We willen de attractieve rentevoet voor spaargeld voortaan aan alle Belgen aanbieden", zegt Kim Van Esbroeck, country head van Aion Bank België. "Door spaarders aan te trekken, kunnen wij hen de voordelen en mogelijkheden van onze light-formule tonen. Wij bieden een superieur pakket betalingsdiensten voor een lage prijs waarin alles is inbegrepen. Ons abonnementsmodel zorgt ervoor dat de klant geen extra of verborgen kosten aangerekend worden."Met het premium-lidmaatschap mikt Aion meer op beleggers, investeerders en ondernemers. 44 procent van de klanten doen een beroep op die formule. Zij kunnen onder meer rekenen op zichtrekeningen in meerdere valuta's, meerdere betaalkaarten, wereldwijd onbeperkte en kosteloze geldafhalingen, financieel advies en commissievrij vermogensbeheer via trackers.In die activiteit maakte Aion zopas bekend dat de bank ETFmatic overneemt. ETFmatic leverde het platform voor digitaal vermogensbeheer dat Aion gebruikt om beleggingsportefeuilles samen te stellen voor zijn premium-klanten. Door zijn leverancier over te nemen, wil Aion zijn expansie in Europa versnellen en inzetten op de groeimarkt die beleggen via trackers is."Daarnaast biedt de overname van ETFmatic aan Aion de mogelijkheid nieuwe investerings- en beleggingsfondsen te ontwikkelen op maat van onze klanten", vult Van Esbroeck aan. Naast de ETF's van bekende aanbieders, zoals BlackRock en Vanguard, biedt Aion Bank haar leden ook strategische portefeuilles met een focus op digitalisering, robotica en artificiële intelligentie, gezondheidszorg en schone energie. "Dat aanbod gaan we nog meer diversifiëren", aldus Van Esbroeck.