Ageas trekt dividend op

Ageas haalde vorig jaar 797 miljoen euro winst uit verzekeringen. Dat is een daling met 17 procent tegenover het jaar daarvoor, en ook iets minder dan analisten gemiddeld hadden verwacht. De aandelenmarkten speelden het bedrijf parten. Zo waren er in Azië sterke operationele resultaten, maar wogen dalende koersen op de waardering van de investeringen, waardoor ook de winst fors werd beïnvloed (152 miljoen euro tegenover 269 miljoen euro een jaar eerder).

Wordt ook rekening gehouden met de erfenis van voorganger Fortis, bedraagt de nettowinst van Ageas 809 miljoen euro, tegenover 623 miljoen euro een jaar eerder. Op die zogenaamde 'algemene rekening' was er 12 miljoen euro winst, tegenover 337 miljoen verlies in 2017, onder meer dankzij herwaarderingen.

CEO Bart De Smet spreekt van 'een zeer solide resultaat'. Het dividend wordt vijf procent opgetrokken, tot 2,20 euro. Op die manier zal het bedrijf 58 procent van de nettowinst uitkeren (52 procent van de verzekeringswinst).

De premie-inkomsten, de inkomsten uit de polissen, stegen met 2 procent van 33,8 miljard naar 34,4 miljard euro (+3,6 procent aan constante wisselkoersen), vooral met dank aan België en China. 'De grootste groei vorig jaar zat in België, met plus 8 procent', zei CEO Bart De Smet bij de toelichting van de jaarcijfers. In Azië is dat plus 5 procent.