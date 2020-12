Bedrijven, verenigingen en stichtingen moeten aan de overheid melden wie bij hen de touwtjes in handen heeft. Dat gebeurt via het UBO-register. Sinds 11 oktober 2020 gelden er bijkomende verplichtingen.

Het UBO-register werd vorig jaar in het leven geroepen als wapen in de strijd tegen witwaspraktijken, fraude en terrorisme. In dat register moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten aangeven wie hun 'uiteindelijke begunstigden' of 'ultimate beneficial owners' (UBO) zijn. Dat zijn niet alleen de oprichters en de bestuurders, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de effecten in handen hebben. Die meldingsplicht wordt door Europa opgelegd in alle lidstaten.De regels voor de oprichting van het UBO-register in ons land werden al vastgelegd in de antiwitwaswet van 18 september 2017. De deadline voor de eerste inschrijving was aanvankelijk 31 maart 2019, maar die werd nog twee keer uitgesteld, eerst tot 30 september en daarna tot 31 december. De registratie gebeurt via een onlinetoepassing op het MyMinfin-portaal. Ook uw accountant kan dat via een mandaat in orde brengen. Toch heeft één op de tien Belgische ondernemingen zich nog niet geregistreerd, aldus de federale overheidsdienst Financiën.Vennootschappen die gebruikmaken van het digitaal effectenregister eStox - dat is een tool van de Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) - hoeven in principe niet wakker te liggen van deze verplichting. Van daaruit worden de vereiste inlichtingen over de uiteindelijke begunstigden automatisch verzonden naar het UBO-register. Toegang tot eStox verkrijgt u via uw accountant, belastingadviseur of notaris. Die zorgt voor de digitalisering van het bestaande effectenregister op papier."Het elektronisch aandelenregister geeft zekerheid over wie de aandeelhouders zijn, sinds wanneer dat het geval is, hoe zij hun effecten hebben gekregen en welke participatie ze precies bezitten", klinkt het bij Fednot. "De accountant of de notaris garandeert een correcte registratie of wijziging van de informatie. Die werkwijze verlicht de administratieve verplichting voor de bestuurders. De gegevens worden elektronisch bijgehouden, waardoor ze altijd toegankelijk zijn, steeds up-to-date zijn en niet meer verloren kunnen gaan."Het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants maakte begin november de resultaten bekend van zijn jaarlijkse enquête bij bijna 2000 leden. Uit die ITAA-barometer blijkt dat zij de UBO-registratie beschouwen als de meest frustrerende administratieve rompslomp (zie tabel). Maar liefst 84 procent zet die verplichting op nummer één in de lijst. Verrassend is dat de formaliteiten rond de coronamaatregelen slechts op de derde plaats komen (70%). De administratie omtrent de antiwitwaswetgeving staat op nummer twee (72%).De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) hekelde eerder al de bijkomende administratieve lasten voor bedrijven die gepaard gaan met de UBO-registratie. De totale kostprijs voor Belgische ondernemingen loopt op tot 55,1 miljoen euro. In het rapport lezen we ook dat 55 procent van 1000 bevraagde Unizo-leden de registratie uitbesteedt. Wie het zelf doet, doet daar gemiddeld 54 minuten over. Dat is opmerkelijk, want volgens een YouTube-video van de FOD Financiën kan het in minder dan vijf minuten.Sinds 11 oktober 2020 geldt bovendien een extra verplichting in het kader van de UBO-registratie. U moet nu ook elk document toevoegen dat aantoont dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden in het register 'toereikend, accuraat en actueel' is. Telkens als in dat register aanpassingen worden doorgevoerd, moet u via de MyMinfin-toepassing de bewijzen daarvan uploaden. Denk aan aandeelhoudersregisters, overzichten van aandeelhoudersstructuren, aandeelhoudersovereenkomsten en uittreksels uit schenkingsakten.Bedrijven of entiteiten die vóór 11 oktober 2020 al in het UBO-register waren opgenomen, hebben tot 30 april 2021 de tijd om die documenten op te laden. Wie zijn registratie na 11 oktober 2020 in orde brengt, moet de documenten meteen toevoegen."De cijfers uit onze barometer houden nog geen rekening met die bijkomende verplichting", zegt Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA. "In de plaats van overbodige en kostelijke formaliteiten af te bouwen, wordt de UBO-registratie steeds meer hét voorbeeld van administratieve rompslomp. We roepen de nieuwe regering met aandrang op werk te maken van een vereenvoudigde registratie." Het ITAA beraadt zich ook om die nieuwe formaliteiten aan te vechten bij de Raad van State.