Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) is niet te spreken over de online tool van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) waarmee coronapremies aangevraagd moeten worden. Dat meldt ITAA vrijdag in een persbericht.

Via de tool kunnen zelfstandigen die de deuren moesten sluiten omwille van de coronacrisis een hinderpremie aanvragen. Maar volgens ITAA blijkt het instrument te complex voor een grote groep kwetsbare zelfstandigen, die niet de vaardigheden hebben om online een aanvraag te doen of die geen kaartlezer hebben.

'Wanneer ze de hulp willen inroepen van hun accountant moeten ze die eerst een volmacht geven via dezelfde tool, wat dus onmogelijk blijkt voor velen. Om dit op te lossen zijn vele accountants/ondernemers verplicht zich fysiek te verplaatsen', hekelt ITAA, dat de problematiek aangekaart heeft bij VLAIO en bevoegd Vlaams minister Crevits.

'Jammer genoeg werd er geen gehoor gegeven aan deze bezorgdheid', aldus ITAA. 'Wat de bezorgdheid des te groter maakt, is dat diezelfde problematiek ook zal aanwezig zijn bij de aanvraag van de nieuwe compensatiepremie, die ook via de VLAIO tool zal gebeuren.'

'Dit is Kafka', zegt Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA. 'Wij roepen minister Crevits op om accountants toe te laten om via hun eigen e-ID de premies voor hun cliënt aan te vragen. Enkel op die manier kan elke zelfstandige op de juiste manier professioneel ondersteund worden in deze moeilijke tijden.'

De problematiek stelt zich volgens Van Coile enkel in Vlaanderen. 'In Wallonië en Brussel gaat de aanvraag door de accountant wel vlot.'

