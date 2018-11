ABVV luidt alarmklok over dreigende loonblokkering

Het rapport van de CRB is normaal het startschot van het tweejaarlijks loonoverleg. De Raad becijfert met hoeveel de lonen de komende twee jaar mogen stijgen om competitief te blijven met de buurlanden. Het rapport is nog niet definitief, maar volgens het ABVV wijzen de eerste cijfers op een complete loonblokkering. 'Er is weinig tot geen ruimte voor loonopslag', klinkt het bij de vakbond.

Normaal zijn de gegevens nog vertrouwelijk, maar de vakbond zegt nu al met de cijfers naar buiten te komen gezien de ernst van de situatie. 'Er is een probleem. De koopkracht van de mensen gaat achteruit. De werknemers houden niets meer over op het einde van de maand', aldus de vakbond.

Voor het ABVV is een loonblokkering onaanvaardbaar. De vakbond eist een stevige verhoging van de koopkracht. De nieuwe wet op loonvorming maakt dit echter onmogelijk. Daarom roept het ABVV de werkgevers en de regering op toch een verbetering van de koopkracht toe te laten.

De vakbond waarschuwt voor sociale onrust indien er geen koopkrachtverhoging komt. 'Geen antwoord bieden op maatschappelijke ontevredenheid, brengt de sociale vrede in gevaar en kan leiden tot nog meer sociale onrust.'