De Nederlandse bank ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten gesloten. Dat doet de bank in een reactie op het toenemend risico op plofkraken.

Bij de 470 geldautomaten, 380 van ABN AMRO en 90 stuks die onlangs zijn omgebouwd tot een merkloze Geldmaat, is het geld verwijderd. De gesloten automaten zijn van een type dat de afgelopen tijd veelvuldig doelwit was van plofkraken. ABN AMRO heeft op nog ongeveer 400 locaties geldautomaten van andere types. Die blijven wel in gebruik.

Eind oktober besliste in ons land ook Argenta al om al zijn bankautomaten - in totaal 364 stuks - 'voor onbepaalde duur' te sluiten, nadat de bank op één maand tijd drie keer te maken kreeg met plofkraken. In totaal werd de bank dit jaar al zeven keer geviseerd.

Ruim een week geleden maakte Argenta bekend dat het ruim de helft van zijn bankautomaten weer zou heropenen. De andere automaten blijven nog 'voor onbepaalde duur' gesloten.