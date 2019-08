ABN AMRO moet van de Nederlandse centrale bank al zijn particuliere klanten in Nederland gaan doorlichten. Daarvoor heeft de bank een voorziening genomen van 114 miljoen euro. Topman Kees van Dijkhuizen houdt er rekening mee dat het financiële concern ook nog een boete kan krijgen in verband met de kwestie.

De ingreep heeft te maken met de strijd tegen het witwassen. Sinds de affaire bij onder meer ING vorig jaar moeten banken daar nu scherper op letten. 'We moeten bijvoorbeeld beter weten wat mensen precies doen met hun rekening. Doen ze alleen normale transacties of bijvoorbeeld ook commerciële transacties?', legt Van Dijkhuizen uit. Omdat de kwestie door de centrale bank zelf werd aangekaart bij de bank, zou het kunnen dat er nog een boete volgt. Maar of dit zo is, weet Van Dijkhuizen nog niet.

ABN AMRO heeft zijn winst in het tweede kwartaal licht verhoogd. De nettowinst kwam uit op 693 miljoen euro, waar een jaar geleden nog 688 miljoen euro winst in de boeken ging. Het resultaat werd enigszins gekleurd door eenmalige posten. Naast de voorziening is er in de cijfers nog een boekwinst verwerkt op de verkoop van een belang in hypotheekadministrateur Stater.