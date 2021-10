De gemiddelde aardgasfactuur voor een modaal gezin nadert in oktober de 2.500 euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale energieregulator Creg. Voor elektriciteit gaat het om bijna 1.250 euro.

De nooit geziene prijsstijgingen op de wereldmarkten voor energie vertalen zich bruut in de factuur van de gezinnen. Uit cijfers van de Creg blijkt dat een gezin met een modaal verbruik dat in oktober een variabel contract aangaat, gemiddeld aan een jaarfactuur zit van 2.488 euro. Voor Vlaanderen gaat het om 2.367 euro, voor Waalse gezinnen zelfs om 2.639 euro.

Dat is bijna 750 euro hoger dan de gemiddelde commerciële aardgasprijs in september.

Ook voor elektriciteit stijgen de prijzen. De gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs voor een Belgisch gezin met een modaal verbruik bedraagt in oktober 1.248 euro, in Vlaanderen wordt dat gemiddeld 1.258 euro. Het gaat om een stijging met meer dan 230 euro in vergelijking met de gemiddelde prijs in september.

Voor alle duidelijkheid: niet alle gezinnen betalen zo'n hoge jaarfactuur. De cijfers van de regulator slaan op gezinnen met variabele contracten, terwijl twee derde van de gezinnen vaste contracten heeft. En de cijfers die de Creg heeft verzameld zijn de gemiddelde commerciële prijzen voor oktober, uitgezet op jaarbasis. Die cijfers veranderen maandelijks.

