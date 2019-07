Het aantal Belgen dat recht heeft op een uitkering voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een thematisch verlof (zoals ouderschapsverlof) staat op het laagste peil in jaren, zo blijkt uit de jongste cijfers van de RVA. Sinds enkele jaren heeft de regering de voorwaarden verstrengd.

Het aantal Belgen dat in juni een zogenaamde 'onderbrekingsuitkering' ontving, lag op 246.212. Dat zijn er bijna 7.000 minder dan het jaar voordien en het laagste aantal in minstens drie jaar.

Het maandgemiddelde ligt in 2019 op 250.275. Dat is het laagste maandgemiddelde sinds 2009, toen gemiddeld zo'n 252.429 Belgen per maand recht hadden op een uitkering voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof.

De tendens is al enkele jaren dalend. De regering heeft het recht op een onderbrekingsuitkering de afgelopen jaren dan ook verstrengd. Zo geeft sinds begin 2015 het niet-gemotiveerd tijdskrediet geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen en gelden sterkere leeftijdsvoorwaarden voor tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel. Sinds 1 april 2017 is ook het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet afgeschaft. Bij de thematische verloven is er wel nog altijd een toename.