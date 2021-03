Het aantal opgestelde testamenten is de afgelopen 12 maanden met 8 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot) donderdag. Voor de testamenten was er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de hypothecaire akten, tijdens de zomer geen inhaalbeweging na de lockdown in het voorjaar.

Het cijfer slaat op de periode maart-februari. In de twaalf maanden tot en met februari waren er 61.085 geregistreerde testamenten, of 8 procent minder dan de 66.400 in de voorgaande twaalf maanden. De coronacrisis leidde niet tot meer testamenten, stelt Fednot vast naar aanleiding van de eigen Familiebarometer.In de eerste maanden van 2020 bleef het aantal testamenten zo goed als stabiel, klinkt het. Vanaf maart was er door de pandemie voor alle soorten notariële aktes een forse daling. Vanaf mei werd het mogelijk om aktes op afstand te ondertekenen via een digitale volmacht, maar voor testamenten werd een uitzondering gemaakt. Een fysieke afspraak was omwille van de strikt persoonlijke aard van het document verplicht.'We kregen, mede door corona, wel veel vragen van cliënten over het beschermen van hun gezin, maar dat zette hen niet meteen aan om een testament op te stellen. In november (+9,2 procent in vergelijking met 2019) en december (+9 procent) was dat wel het geval, maar in januari en februari 2021 viel het aantal testamenten opnieuw terug: -5,8 procent en -10 procent', aldus notaris Joni Soutaer van Notaris.be.