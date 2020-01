De kans dat men geconfronteerd wordt met een vals eurobiljet is uiterst gering. Dat blijkt uit de jongste statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) over het aantal onderschepte valse eurobiljetten. Per 1 miljoen geldige bankbiljetten in omloop ligt het aantal vervalsingen op iets meer dan 20. Dat is het laagste peil sinds de start van de euro in 2002. Het slechtste jaar was 2009 met meer dan 60 vervalsingen per miljoen.

Het aantal in omloop zijnde biljetten gaat al jaren in stijgende lijn en bedroeg vorig jaar zo'n 24 miljard stuks. In de tweede helft van 2019 werden er ook meer valse biljetten ontdekt: 308.000 om precies te zijn of 22 procent meer dan in de eerste jaarhelft en 17 procent meer dan in dezelfde periode het jaar voordien. De overgrote meerderheid van de vervalsingen betreft biljetten van 20 en 50 euro, goed voor samen 70 procent van alle vervalsingen.

De ECB raadt consumenten aan om gebruik te maken van de 'kijk, voel en kantel'-methode, waarbij men op zoek gaat naar een aantal veiligheidskenmerken die normaal op elk eurobiljet aangebracht zijn. Nog volgens de ECB neemt het aantal valse biljetten van slechte kwaliteit toe.

