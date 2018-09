Aandeel TomTom onderuit na samenwerking autobouwers met Google

De autobouwers zullen het Adroid-systeem van Google inbouwen in het dashboard van hun wagens. Zo zullen bestuurders bijvoorbeeld kunnen navigeren met behulp van Google Maps.

De aankondiging vormt volgens kenners een zware klap voor TomTom, dat zowel Renault als Nissan als klant heeft. 'Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom', aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. 'TomTom heeft altijd aangegeven dat de auto-industrie niet met Google wil werken. Ze wilden een onafhankelijke kaartenmaker als TomTom. En nu is er de omslag, ze halen Google in huis.'

Het aandeel TomTom stond omstreeks 10.15 uur ruim bijna 19 procent lager, op 6,93 euro.