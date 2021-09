Aandeel Evergrande opnieuw onderuit

Het aandeel van de Chinese vastgoedreus Evergrande is vrijdag in Hongkong opnieuw met bijna 10 procent gezakt. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Peking de lokale autoriteiten heeft opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke ineenstorting van het concern. Er is sprake van 'een mogelijke storm'.

Evergrande

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de overheid zou vermijden dat het grootste vastgoedconcern van het land over de kop zou gaan, maar officieel hult Peking zich in stilzwijgen. Donderdag herstelde het aandeel van Evergrande nog met 17 procent, nadat bekendraakte dat een intrestbetaling van bijna 36 miljoen dollar met succes werd voldaan. Evergrande torst voor omgerekend zo'n 260 miljard euro aan schulden en waarschuwde vorige week dat het mogelijk niet meer aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. Een nieuwe deadline voor een intrestbetaling van 83,5 miljoen dollar, verstreek dan weer zonder nieuws. Beleggers wachten nerveus af. Pas dertig dagen na het verstrijken van de deadline, zou er officieel sprake zijn van 'wanbetaling', aldus de Britse zender BBC. Lees ook: Evergrande is Chinees Lehman-moment: beleggers wereldwijd vrezen besmetting